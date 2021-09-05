Вместо танка новому главкому ВСУ предложили автозак

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предположил, что новый главком ВС Украины Валерий Залужный может прокатиться по Москве в такси как частное лицо или в автозаке как военный преступник. Его мечты проехать на танке по Красной площади и Арбату относятся к разряду несбыточных.

Белик заметил, что украинские чины будто проводят публичное соревнование – кто озвучит большую ахинею. То про парад Ялте, то в Севастополе, то замахнулись на Москву, но это сказывается незнание истории. По столице могут ездить только наши танки. Но там хвастунам места нет. Пусть берет такси, при желании померяться силами ему подготовят автозак, чтобы доехать до военного суда. А потом уже поездка в Магадан, поделился Белик с РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сменивший Руслана Хомчака в августе 2021 года, заявил, что хотел бы прокатиться на танке по Красной площади, если по-честному. И по Арбату тоже.