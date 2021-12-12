На Украине хотят штрафовать за отрицание "российской агрессии"

Что касается Украины и ее провокаций, подогреваемых НАТО, то как-то придется на них отвечать. Об этом на встрече с иностранными военными атташе заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов: "Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские Вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых управляемых ракет "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны".

Яснее не скажешь. Что касается перемещения войск на российской территории, то они никаких международных уведомлений не требуют, а тезис о готовящемся российском вторжении на Украину – ложь.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для Вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", – подчеркнул Валерий Герасимов.

Российские пограничники готовы были преградить путь "Донбассу" – так называется украинский военный корабль, который без предупреждения приближался к Керченскому проливу. Он безобидный – сообщили в ВСУ – даже не вооружен. Но знакомый с капитаном "Донбасса" командир одного из украинских националистических батальонов по кличке Марадона выдал военную тайну: "Донбасс" – это не совсем военный корабль. Его недавно приняли в состав Военно-морского флота Украины. Это корабль сбора информации. Он очень важную функцию выполнял в Азовском море и для россиян был как кость в горле".

"Донбасс" развернулся ровно в тот момент, когда с Зеленским закончил разговаривать по телефону Байден. Украинский президент, рассказывая об этой важнейшей для себя и для страны беседе, выглядел разочарованным.

"Вот они говорят: Россия такая мощная, у нее такая армия. А кто ее такой делает? Вы все. Когда боитесь этих вызовов. Это выглядит, будто Россия может делать все, что она хочет. Мы сами это делаем. Мы даже внутри Украины говорим: да что мы можем против России? Еще и лаемся. Если человек смотрит на это и понимает, что у нас даже внутри единства нет, то он и думает, что Россия через два часа дойдет до Киева. Мы сами выстраиваем культ России", – считает Зеленский.

"Они" – это западные страны во главе с США, которые и в НАТО Украину не пускают.

"Мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это. Или нам все равно? Мы шлагбаум обойдем? Обойти не получится", – сказал Зеленский.

И дополнительные антироссийские санкции вводить не хотят, потому что невыгодно. И в пресс-релизе Белого дома опять указали на Минские соглашения, которые украинский президент выполнять никак не хочет.

"Я не исключаю референдума о Донбассе. И дело тут не в статусе – это может быть и о Донбассе, и о Крыме, и об остановке войны. Может быть, надо, чтобы какая-то страна предложила нам те или иные условия. Но сегодня этого точно нет. У меня нет никаких секретов от общества. Я такими вещами не шучу", – заявил Зеленский.

Он всю неделю, по заветам американской прессы, искал следы российской агрессии в Донбассе, выглядывая из окопа. И, не забывая, конечно, позировать в каске и бронежилете для видеосъемки. Ему вторил министр обороны, нагоняя жути в интервью иностранным СМИ: "Я не верю, что Россия победит, если нападет на Украину. Это трудно. Будет реально кровавый кошмар, и русские парни будут возвращаться в гробах".

Вовсю играли мускулами, показывали запрещенные Минскими соглашениями для применения в Донбассе американские ракетные комплексы "Джавелин" и турецкие ударные беспилотники "Байрактар". Обещали общеевропейскую войну.

"Это не будет локальным конфликтом, вся Европа пострадает от последствий, если президент Путин решит двигаться вперед. Запад нанесет ответный удар в виде самых суровых санкций, которые никогда не было", – уверен Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины.

И с пафосом отметили тридцатилетие образования украинских Вооруженных сил. "Мы гордимся всеми, кто принесет мир в Донецк. Мы гордимся теми, кто принесет мир в Луганск. Мы гордимся теми, кто принесет мир в Крым".

Телемост между разными частями страны. Парад и праздничная раздача военной техники – самолетов, катеров, танков и бронеавтомобилей. Хорошо отрепетированное красочное шоу.

"Но страна не сериал. Я скажу откровенно и смело, так, как я бы сказала это Володе в глаза. Он – продюсер и сценарист. В этом жанре он профи, добился успешных результатов. И по бизнесу, и по рейтингам. Этот жанр предполагает создание иллюзии", – считает певица Руслана.

Вот так выглядит украинская армия в реальности. Снимают и комментируют сами солдаты. Не смешно только жителям деревень, где расквартированы украинские части.

"Мы видим по реакции населения. Раньше такого не было, а сейчас они начинают на нас "кидать" всех собак. Уезжайте отсюда, убирайтесь, у нас тут дети живут", – говорят военные.

В российское нашествие теперь не верит даже Александр Мамай – мэр Полтавы. "Все-такие мне кажется, что все эти боевые действия на нашей территории – геополитическая игра, в которой нас используют как плацдарм. Втягивают. Очень жаль, что идет брат на брата. Это очень печально", – признается он.

А градоначальник Чернигова Владислав Артошенко и вовсе засомневался в необходимости вступления Украины в НАТО: "Вот мы сейчас говорим, что нам нужно вступить в НАТО. Да фигня все это! Абсолютно неэффективно. Кого они защитили в последнее время? Кого защитило НАТО? Никого!"

Отрицание государственной политики в украинских регионах достигло уже таких масштабов, что правительство против них придумало специальный, затыкающий рты законопроект.

"Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, на восьмом году войны на Украине находятся политики, которые этого не понимают", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Каждого, кто отрицает "российскую агрессию", предлагается штрафовать: на первый раз – примерно на тысячу долларов, а на второй – уже на две, чтобы не было рецидива.