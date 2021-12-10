Пентагон сообщил, сколько "Джавелинов" получил Киев

Украина в октябре получила от Вашингтона 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщили в Пентагоне. В комплекте к ним шли 180 ракет.

В общей сложности Штаты в этом году выделили на военную помощь Незалежной 60 миллионов долларов. Последнюю партию оружия и боеприпасов обещают прислать до конца этой недели, передает телеканал "Россия 24".

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Ранее "Джавелины" заметили на линии соприкосновения с Донбассом. Военные Украины дважды тщетно пытались применить это оружие на передовой.