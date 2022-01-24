Пушилин: американские ракеты Javelin уже в Донбассе

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Украина получила от США, уже переброшены в Донбасс. Однако на линии соприкосновения они пока не замечены, заявил в эфире телеканала "Россия 1" глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее лидер Донецкой народной республики сообщил, что ВСУ стянули в Донбасс около 120 тысяч солдат и офицеров. По данным разведки, среди них наблюдаются и бойцы иностранных частных военных компаний.

22 января стало известно, что в аэропорту Борисполя приземлился американский военно-транспортный самолет, который привез 90 тонн оружия и боеприпасов. Среди прочего Штаты передали Украине гранатометы SMAW-D, предназначенные для уничтожения укреплений и легкой бронетехники.

Также 21 января Эстония сообщила, что поставит Украине дополнительную партию противотанковых комплексов Javelin.