Порошенко поведал о том, как пугал российских военных

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что первые противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные США, ему было запрещено отправлять на фронт. Киев придумал следующее: для сдерживания противника распространил информацию о наличии ПТРК в каждой бригаде в Донбассе.

По словам Порошенко, случившееся принесло желаемый эффект. Противник, то есть российские военные, не хотели выходить на боевые позиции. Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала "Украина 24".

США в 2017 году одобрили поставки Украине оружия, включая Javelin. Администрация экс-президента Барака Обамы отказывалась это делать.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.