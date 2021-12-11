Столтенберг: в НАТО готовы проводить переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с Россией темы, которые ее тревожат.

В ответ на вопрос, готова ли НАТО пойти навстречу России и гарантировать нераспространение альянса в восточном направлении, Столтенберг ответил: НАТО готова к диалогу с Россией. Но в том, что касается права стран выбирать свой путь, компромиссы невозможны.

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Столтенберг объяснил, что решение касается только самой Украины и 30 членов альянса. Киев должен определиться, хочет ли он стать членом НАТО, а члены альянса должны решить, готов ли Киев к этому шагу.

По мнению Министерства иностранных дел РФ, взятый странами Запада курс на втягивание Украины в НАТО создает определенные угрозы для России, а также провоцирует военные риски для всех участвующих сторон. В связи с этим в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: отношения Москвы и Запада подошли к критической черте, и сейчас крайне необходим диалог на тему гарантий безопасности.