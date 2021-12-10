"Восточный фланг" НАТО обеспокоен планами Джо Байдена

Страны Восточной Европы обеспокоены предложением президента США Джо Байдена начать диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины. Обращение с критикой инициативы американского лидера получили руководители нескольких стран-участников Североатлантического альянса.

По информации агентства Bloomberg, которое ссылается на неназванный источник в дипломатических кругах, правительство одного из государств "пришло в ярость", узнав, что Вашингтон хочет наладить связи с Москвой.

"Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден", – рассказал дипломат.

"Восточный фланг" НАТО хочет понять, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий альянса.

В ходе онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер сообщил американскому о "красных линиях": дальнейшем перемещении НАТО на восток и развертывании на Украине наступательных вооружений. Байден со своей стороны пригрозил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь и укрепят "восточный фланг" альянса.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в котором американский лидер заверил украинского коллегу, что в случае российской агрессии в отношении Украины США их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами. Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать, пишет РИА Новости.