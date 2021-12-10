Российское внешнеполитическое ведомство заявляет, что отношения России и Запада подошли к критической черте, диалог по гарантиям безопасности остро необходим.

В ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден выразил готовность наладить диалог по вопросам безопасности РФ. При этом позицию РФ в последние дни интерпретируют вольно, хотя совершенно неприемлемо нагнетать конфронтацию. Используя ситуацию на Украине, Запад начал поощрять русофобию и выгораживать киевский режим, подчеркнули на Смоленской площади. И НАТО не одергивает Киев, а только подталкивает к агрессивным действиям, иначе накачку Украины оружием воспринимать нельзя.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о ситуации с вступлением Украины в НАТО. По его словам, такое решение касается только тридцати членов НАТО и самой Украины. Киев должен решить, хочет ли он вступить в Альянс, а члены организации – готов ли он к этому. НАТО по-прежнему поддерживает усилия "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине. В то же время Столтенберг считает, что сосредоточение российских войск у границы Украины подрывает безопасность в Европе.