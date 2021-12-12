Отношения с США: интонация России меняется

Важнейшие российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись по видеосвязи 7 декабря. Интересное наблюдение: если раньше, еще в 90-е, Америка откровенно вела себя с Россией как победительница в холодной войне, то с течением десятилетий тамошнее чувство превосходства таяло, а после этого двухчасового разговора Путин – Байден от него не осталось и следа. Заявленные Россией "красные линии" в отношении своей безопасности были услышаны, и президент США в итоге сам предложил создать из представителей наших стран совместную группу для изучения озабоченностей России по продвижению НАТО на Восток. Москву такое продвижение категорически не устраивает, и мы требуем надежных письменных гарантий того, что НАТО на Восток больше двигаться не будет и не будут к нам приближаться натовские ударные наступательные системы.

"Один из тезисов очень простой, мы тоже об этом говорили: конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России. Это так же, как и в отношениях между людьми: свобода – это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения. Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам, и теперь мы видим комплексы противоракетной оборон в Польше и в Румынии. У нас есть все основания полагать: все то же самое произойдет и в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну, как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать за тем, что там происходит. Вот это и является предметом наших переговоров", – заявил Владимир Путин.

Президенты России и США обещают продолжить дискуссию. Путин сообщил, что нам потребуются буквально дни, чтобы подготовить и публично представить конкретные соображения. Новый раунд российско-американских консультаций по теме, очевидно, состоится уже в январе, а пока, чтобы было о чем подумать в Рождество, Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, где все названо своими именами. Например, о критической черте.

"Диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте. Как подчеркивает президент Путин, настаиваем на выработке в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", – отмечается в заявлении МИД РФ.

То есть интонация России меняется. Нам нужны конкретные письменные гарантии в конкретный промежуток времени. При этом в российском МИД не скрывают, что ситуация Карибского кризиса может повториться. Тогда, в 1962 году, СССР и США образно говоря, приставили друг другу по пистолету к виску. А в реальности были ракеты в упор – с минимальным подлетным временем. В результате панических переговоров ракеты взаимно хватило ума убрать. Сейчас российское гиперзвуковое оружие куда стремительнее, чем те ракеты. А Карибский кризис – это нестираемые ассоциации.

"До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны и будет все продолжаться, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе. Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии договорного типа, это не обещания, ни какие-то словеса, все это мы проходили много раз", – заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Собственно, фаза сейчас, после прямого разговора Путин – Байден, такая.