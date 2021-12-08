Личная встреча и "красные линии": Россия и США понизили напряженность

Переговоры Путина и Байдена были закрытыми для прессы. Но по сегодняшним заявлениям президентских помощников можно представить, как шла беседа, а также о том, какие контраргументы использовали главы государств.

Всего несколько кадров, а обсуждение онлайн-встречи Владимира Путина и Джо Байдена продолжается второй день. Самое защищенное место Белого дома – ситуационная комната – изучена досконально.

Женщину никто не упоминает – возможно, это переводчица. Также за столом сидят госсекретарь Энтони Блинкен справа от Байдена, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин рядом с Блинкеным и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан слева от женщины. Перед новым рабочим днем о беседе с Путиным рассказал сам Байден.

Успокоившимся журналистам лидер США поведал, как оно все было.

"На встрече с Путиным я был прямолинеен, – заявил прессе 46-й президент США. – Говорил точными формулировками. Был очень вежлив, но четко донес свою позицию".

С российской стороны о разговоре двух лидеров сегодня рассказал советник президента Юрий Ушаков.

"Он был достаточно откровенный, – охарактеризовал диалог Юрий Ушаков, – имел деловой характер. Но вместе с тем было место и для шуток, и для обмена комплиментами".

Кадр, где Джозеф Байден, увидев Владимира Путина, даже взмахивает руками, косвенно подтверждает характер общения президентов. Но все же главная тема переговоров – Украина. И здесь, очевидно, был жесткий разговор.

"Путин упомянул и о законопроектах, которые усиливают наступление на русский язык. Потом перешел к тревожному явлению – милитаризации Украины, упомянул о росте агрессивных националистических настроений на Украине, о том, это осуществляется при поддержке западных государств и США", – продолжил Ушаков.

Но у США своя позиция – там уверены, что Россия собирает войска для нападения на Украину.

"Я предупредил: если он вторгнется на Украину – будут последствия, – подчеркивает Байден. – Экономические последствиями, с которыми он еще не сталкивался, о которых даже не предполагает. Мы же, в свою очередь, будем усиливать оборонные возможности Украины. США не рассматривают идею использования своих военных из-за разногласий с Россией по Украине".

Что касается военной активности НАТО на российских границах, то об этом Путин Байдену тоже высказал свое мнение.

"Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность в глобальном смысле", – процитировал часть диалога президентов помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Насыщение оружием Украины и активность НАТО у российских границ – вот что беспокоит Москву. Свежий пример: сегодняшнее приближение к нашему воздушному пространству истребителей Mirage и Rafale. Французские самолеты пришлось над Черным морем сопровождать истребителям Су-27. На переговорах Путин снова обозначил "красные линии" – это требование Россией гарантий неразмещения на территории Украины инфраструктуры НАТО.

"Мы ясно дали понять, что считаем неприемлемым, когда одна страна пытается указывать другой, каким должен быть ее выбор, в том числе в вопросе о том, с кем ей вступать в союз", – словно забыв о том, что Вашингтон диктует всему миру – кто и как должен себя вести, заявляет госсекретарь США Энтони Блинкен.

"С учетом нашей озабоченности была достигнута договоренность, особенно после того, как Владимир Путин сказал, что есть определенные красные линии, – продолжил Юрий Ушаков, – лидеры договорились поручить своим командам вступить оперативно в контакт по этим чувствительным вопросам".

И как сообщили 8 декабря в Вашингтоне, первая встреча может пройти уже на этой неделе.

"Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей расширением НАТО, и возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряженности на восточном фланге", – оценил Джозеф Байден.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия также предложила снять все ограничения на работу дипломатов. Но Вашингтон идею обнулить запреты, касающиеся посольств и консульств, пока отказывается даже обсуждать. Прорыва и решения всех вопросов от этой встречи, конечно, никто и не ожидал. Но был в разговоре один очень личный момент. Байден стал вспоминать о трагедии Перл-Харбора, случившейся ровно 80 лет назад, и о том, что союз двух стран во время той войны спас мир.

"Байден по своей инициативе очень чувствительно упомянул, что в ходе войны он потерял своих близких и родных, говорил очень проникновенно по этой теме, – подчеркнул Ушаков. – Наш президент тоже сказал, что у него были потери среди самых близких родственников. Оба сказали, что, наверное, нужно чаще вспоминать что мы были союзниками и что на наших странах – особая ответственность за поддержание мира и стабильности".

И оба президента договорились, что хорошо было бы встретиться еще раз лично. Но пока ни время, ни место такой встречи не могут предположить ни в Москве, ни в Вашингтоне.