Путин и Байден впервые поговорят по специальной линии связи

Виртуальная встреча российского лидера и американского президента пройдет по закрытой линии связи, которую создавали еще при прежних администрациях, но использовать для общения глав государств будут впервые. Это важное обстоятельство, ведь Владимир Путин и Джо Байден смогут, "говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности".

Очевидно, что в центре разговора будет тема Украины, а также некоего вторжения, которое, согласно мифологии последних трех недель, якобы готовит Россия.

Тему, которую активно раскручивал Вашингтон, продвигали и в Европе. Так, будущий немецкий канцлер заявил, что обеспокоен передвижением российских войск по российской же территории, но недалеко от украинских границ. Повестку своих будущих переговоров с Владимиром Путиным накануне Джо Байден обсудил с европейскими партнерами – лидерами Германии, Франции, Британии и Италии. Их, как сообщалось ранее, американская разведка якобы смогла убедить в подготовке вторжения.

"Много эмоциональных заявлений, экзальтированные, очевидно, что имеют настрой на обсуждение, а не заводить дело в тупик", – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политические часы накануне переговоров сверили и с Киевом. По телефону поговорили президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен. На Банковой вновь пожаловались по поводу Крыма, от Госдепа прозвучали дежурные слова про полную поддержку со стороны Вашингтона.

Днем ранее выяснилось, что на фоне развития панических настроений по поводу якобы готовящегося вторжения глава украинского минобороны Резников обратился к своему американскому коллеге Остину с просьбой о поставках оружия.

Параллельно в прессе появлялись неподтвержденные сообщения о подготовке санкций против России за войну, которая развивается только на страницах газет. Но критиковать Украину за реальное нагнетание обстановки вокруг Донбасса – на Западе никто не берется.

"Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер. Что касается мирного урегулирования, то он единственно возможный", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Неравным матчем" назвал предстоящую видеоконференцию бывший американский президент. Дональд Трамп сравнил будущий разговор Владимира Путина и Джо Байдена с игрой профессионального клуба со школьной командой, и преимущество в этом прогнозе – отнюдь не в пользу главы Белого дома. В оценках предстоящего разговора не скупится и американская пресса. По оценкам The New York Times, для Байдена это может быть встреча с наиболее высокими ставками за неполный год, что он занимает должность.

"Неоднократно Путин говорил, что мы ищем хороших предсказуемых отношений, не планируем нападать, но есть озабоченность – красные линии, Байден сказал, что не собирается признавать красные линии, эта тема будет обсуждаться", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Точки пересечения интересов и возможные компромиссы предстоит обсудить и по другим вопросам. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры поговорят о ситуации в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. Также на повестке – стратегическая стабильность и продвижение НАТО на Восток.

По словам Юрия Ушакова, Москва хочет обсудить необходимость подписать обязующий документ, который исключает расширение Североатлантического альянса в направлении России. Эту тему наша сторона уже несколько раз озвучивала, но прежде не обсуждала с американскими партнерами.