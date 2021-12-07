Переговоры Путина и Байдена пройдут на фоне агрессивной риторики

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на фоне сложной ситуации. Об этом перед запланированной на сегодня видеоконференцией лидеров рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны, со стороны европейских столиц. Мы видим многочисленные утки, которые бросаются о якобы запланированной российской агрессии на Украину. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины. Ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке", – указал представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция), пояснив, что это самодостаточный формат.

Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи. Лидеры начнут общаться около 18 часов вечера по Москве. Используют закрытую линию, которая обеспечивает максимальный уровень секретности.

Многие западные политологи уже отметили, что на Байдена в США сейчас идет довольно мощное давление, чтобы не допустить сближения Вашингтона с Москвой. Вот, что в интервью нашей "Пятой студии" заявил учёный и общественный деятель Эдуард Лозанский.

"Байдену нужно теперь все время доказывать, что он не играет на поле Путина, так как обвиняли в этом раньше Трампа. Особенно после того, как Байден снял санкции с "Северного потока-2". В Конгрессе все больше и больше голосов, что теперь уже Байден является агентом Путина", – заявил ученый и общественный деятель Эдуард Лозанский в интервью "Пятой студии" на телеканале "Россия 24" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

Неравный матч ждет Джо Байдена – так расценил бывший президент США предстоящие переговоры нынешнего американского лидера с Владимиром Путиным. Для наглядности Дональд Трамп провел спортивную параллель. Заявил, что это все равно что выставить New England Patriots – профессиональную команду по американскому футболу – против школьников. Считает, что видеоконференцию вовсе надо отменить.

По данным Даунинг стрит, лидеры пяти западных стран – Великобритании, США, Франции, Германии и Италии – договорились созвониться сразу после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.