Ревизия понятий: в Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Продвинуться в согласовании встречи глав стран-членов Совбеза ООН пока не удается. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, степень конфронтации в международных отношениях делают такую встречу очень актуальной.

Что касается встречи лидеров России и США, то здесь, по словам Пескова, Владимир Путин и Джозеф Байден проведут "ревизию пониманий", достигнутых в ходе их переговоров в Женеве.

"Нужно будет обсудить, каким образом реализуется те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться и посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует еще дополнительных усилий", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Путин и Байден пообщаются во вторник, 7 декабря, в режиме онлайн-конференции. Помимо двусторонних отношений они обсудят вопросы продвижения НАТО к российским границам, а также ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российско-американские отношения сейчас остаются "в достаточно плачевном состоянии".

Президенты России и США встречались лично в Женеве в июне нынешнего года. В ходе переговоров главы государств, в частности, подтвердили позицию о недопустимости ядерной войны, а также договорились о диалоге по контролю над вооружениями.