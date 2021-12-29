Дипломатия и прогресс: что скажет Путину Байден

Деэскалации ситуации вокруг Украины можно добиться дипломатическими методами. Это то, что хочет сказать президенту России Владимиру Путину его североамериканский коллега Джо Байден в телефонном разговоре, который запланирован на 23 часа 30 минут по Москве 30 декабря. При этом в Вашингтоне видят значительное "присутствие российских войск на Украине и в районе ее границы", заявляет CNN. Но Штаты верят в достижение прогресса за столом переговоров при закрытых дверях.

Личного участия Джо Байдена и Владимира Путина на переговорах по безопасности в Женеве 10 января 2021 года не предполагается. Но в переговорном процессе наряду с американскими дипломатами примут участие сотрудники Совета нацбезопасности США и Пентагона. Список вызывающих американское беспокойство аспектов российской политики Вашингтон планирует представить Москве в "подходящий момент", заявил официальный представитель Белого дома.

Никакой магии или тайны для выбора времени переговоров президентов США и России в Белом доме не видят. Байден намерен обсудить с Путиным как темы переговоров 10 января, так и заседание Совета Россия-НАТО 12 января, и встречу на площадке ОБСЕ 13 января. Вашингтон обвиняет Россию в "агрессивных действиях", подготовке "вторжения" на Украину. 29 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал эти страхи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В администрации США заверяют Киев, что США готовы к более жестким санкциям против России, если ситуация вокруг Украины накалится. Кроме того, НАТО разработало планы по укреплению сил в Восточной Европе, в случае российского наступления на Киев, а Вашингтон "готов Киеву помогать".

Все перемещения российских войск проходят в пределах российской территории, никому не угрожают, подчеркивал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Россия ни на кого не собирается нападать. Заявления Запада о "российской агрессии" и возможной помощи Киеву в защите от нее – это и смешно, и опасно, предупредил МИД России. Российские дипломаты констатируют, что под заявления об "агрессивной России" к российским границам подтягиваются военные НАТО и военная техника. Москва открыто потребовала от Запада гарантий безопасности и прекращения расширения НАТО на восток.