Вторая беседа за месяц: о чем будут говорить Путин и Байден

Москва и Вашингтон готовятся к телефонному разговору Владимира Путина и Джо Байдена. Он состоится сегодня за полчаса до полуночи по московскому времени. И это будет уже вторая беседа двух лидеров в этом месяце. Путин и Байден, как сообщается, вновь обсудят те вопросы, которые были на повестке предыдущих переговоров 7 декабря. Сегодняшнее общение президентов России и США предварит череду дипломатических встреч по гарантиям безопасности.

Достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга – это цель любых переговоров. И запланированная на сегодня беседа Владимира Путина и Джо Байдена не является исключением. Телефонный разговор двух президентов состоится по инициативе российской стороны. Разговаривать начнут в 23:30 по московскому времени.

"Это очень сложная субстанция – те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах двух документов, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц. И поэтому, конечно, сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых. Любые переговоры ведутся с одной единственной целью: достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тот факт, что переговоры Москвы и Вашингтона, запланированные на 10 января, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ, намеченные на 12 и 13 января соответственно, будут в числе тем сегодняшнего разговора двух президентов, подтверждают и в Совете национальной безопасности США. При этом, как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, на встрече в Женеве наша страна будет добиваться твердых гарантий безопасности.

"10 января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, а американскую сторону заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначена. Она не имеет на данный момент никаких альтернативных вариантов. В ходе переговоров будем добиваться от американской стороны предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей нашей страны", – пояснила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

При этом в распространенном накануне телефонного разговора Белым домом заявлении не обошлось без упоминания Украины, на границе с которой Россия "сосредотачивает войска". Очевидно, что отношения Москвы и Киева Вашингтон также намеревается сегодня обсудить.

"Россия никогда не была источником напряжения. И не была первым источником напряжения. Но мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, те меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности. Безусловно, передвижения наших вооруженных сил на нашей территории является исключительно нашей прерогативой. Тут существуют разные мнения на этот счет. Например, мнение руководства Украины на этот счет. Некоторые, наоборот, говорят, что они не фиксируют какого-то чрезвычайного скопления российских войск у границы, что вызывало бы беспокойство украинской стороны. Нужно обращать внимание и на такие заявления тоже", – указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тема Украины была главной и в ходе предыдущих переговоров двух лидеров, которые прошли в формате телемоста 7 декабря. В рамках беседы Джо Байден тогда выражал обеспокоенность перемещением российских войск по российской же территории и говорил о санкциях. А Владимир Путин напомнил об опасных попытках НАТО действовать на украинской земле, фактически, прямо у наших границ. Именно тогда речь и зашла о необходимости надежных гарантий, которые исключали бы дальнейшее расширение альянса на восток. И подготовленные Москвой документы, по сути, прямое продолжение этого диалога президентов. Диалога, который за последнее время заметно активизировался. И, несмотря на диаметрально противоположные точки зрения, стал конструктивным, что подтверждают обе стороны.