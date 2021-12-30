В Кремле объяснили, почему Путин хочет поговорить с Байденом

Назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, который бы предварял начало переговоров по безопасности в Женеве. К такому выводу пришел Путин, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он заявил, что Россия никогда не становилась первоисточником проблем в российско-американских отношениях.

Провести разговор 30 декабря в 23 часа 30 минут по московскому времени Белому дому предложил Владимир Путин. Он пройдет в виде теледиалога, не предполагая открытой для сторонних наблюдателей части. Кремль ранее сформулировал проекты двух документов, которые были направлены в Вашингтон и ряд европейских столиц. Это договор с США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Переговоры о гарантиях безопасности между российскими и американскими представителями пройдут 10 января 2022 года. При этом личного присутствия Байдена и Путина на этих переговорах за закрытыми дверями пока не требуется.

Предстоящий телефонный разговор на высшем уровне придаст импульс женевским переговорам, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Дипломатия – это искусство маневрирования и разменов, – подчеркнул Лукьянов. – Я думаю, что какой-то результат возможен, но не гарантирован. Байдену не солидно вступать в разговор только по российскому набору предложений. Он должен встречно что-то предложить, а дальше уже – мастерство переговоров".

По его словам, на переговорах в Женеве будут обсужден весь набор позиций, чтобы понять, где и на чем можно сойтись во мнениях.

Владимир Путин также поздравил Джо Байдена с Рождеством и наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность перед миром, поэтому должны объединять усилия перед лицом общих вызовов и угроз.

"Мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", – отметил Путин.

Глава российского государства также поздравил экс-президента США Джорджа Буша. В Кремле пока не сообщили, были ли направлены поздравления еще двум бывшим американским лидерам – Бараку Обаме и Дональду Трампу.