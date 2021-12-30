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Усиление НАТО у границ России 1 час назад

30 декабря 2021 04:49

Телефонный разговор двух президентов состоится по инициативе России


AP Images

Президент России Владимир Путин планирует поговорить по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Беседа намечена на поздний вечер четверга, подтвердили в Кремле.

Официальное сообщение опубликовал и Белый Дом. Как сказано в заявлении представителя Совета национальной безопасности США, стороны намерены обсудить предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона, которые пройдут 10 января, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ.

Лидеры России и США провели видеоконференцию в начале декабря. Владимир Путин тогда высказал Джозефу Байдену обеспокоенность по поводу действий Североатлантического альянса у российских границ.

Позже российский МИД опубликовал предложения Москвы о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток и проект договора с США.

Именно эти документы и станут ключевыми пунктами в повестке переговоров. Десятого января состоится диалог с американской стороной в Женеве, а 12 и 13 числа – встречи по линии НАТО и ОБСЕ.

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