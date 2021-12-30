Телефонный разговор двух президентов состоится по инициативе России

Президент России Владимир Путин планирует поговорить по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Беседа намечена на поздний вечер четверга, подтвердили в Кремле.

Официальное сообщение опубликовал и Белый Дом. Как сказано в заявлении представителя Совета национальной безопасности США, стороны намерены обсудить предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона, которые пройдут 10 января, а также контакты России с НАТО и ОБСЕ.

Лидеры России и США провели видеоконференцию в начале декабря. Владимир Путин тогда высказал Джозефу Байдену обеспокоенность по поводу действий Североатлантического альянса у российских границ.

Позже российский МИД опубликовал предложения Москвы о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток и проект договора с США.

Именно эти документы и станут ключевыми пунктами в повестке переговоров. Десятого января состоится диалог с американской стороной в Женеве, а 12 и 13 числа – встречи по линии НАТО и ОБСЕ.