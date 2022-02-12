Переговоры Путина и Байдена состоятся по просьбе американской стороны

Российский президент сегодня проведет сразу два важных телефонных разговора, сообщает телеканал "Россия 24".

Днем 12 февраля Владимир Путин поговорит с французским лидером Эммануэлем Макроном. Напомним: 8 февраля президент Франции был в Москве. Путин и Макрон общались на протяжении шести часов.

Вечером того же дня Владимир Путин будет говорить с Джо Байденом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, о разговоре с Путиным попросила американская сторона.

Можно предположить, что в обеих предстоящих беседах речь пойдет о вопросах безопасности – в частности, о расширении НАТО и, конечно же, ситуации вокруг Украины.

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