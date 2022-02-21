Путин и Байден одобрили предложение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе с участием президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщает Елисейский дворец, обе стороны согласились с необходимостью проведения такого мероприятия.

Отмечается, что повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

В сообщении указывается, что саммит может состояться только при условии, что Россия не вторгнется в Украину.