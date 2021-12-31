Ночной разговор: США обещают не размещать на Украине наступательное вооружение

Главные переговоры в последний день уходящего года – лидеры России и США по телефону обсудили вопросы безопасности. Этот разговор стал уже вторым за месяц.

Ночной – если по московскому времени – разговор продолжался 50 минут. Ни одного кадра беседы, о которой говорит сейчас весь мир. Молнии на лентах агентств – тут же. Главная и по сути единственная тема – запуск переговоров по гарантиям безопасности для России.

"Это не был предновогодний разговор и какие-то святочные посиделки. Довольны состоявшимся контактом, переговорами. Они носили откровенный содержательный конкретный характер", – сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Оба лидера, как сообщают в Кремле, подтвердили, что готовы к серьезному и содержательному диалогу.

Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности.

Момент принципиальный. Впрочем, американцы не были бы американцами, если бы не прибегли к своей традиционной тактике – запугивания очередными санкциями.

"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы, Запад предпримет санкции по линии экономическо-финансовой и военной. Наш президент отреагировал тем, что если Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет серьезнейший ущерб для отношений России с Западом", – сказал Ушаков.

Кажется, все предельно понятно, но даже на недавней пресс-конференции западная пресса в лице журналиста Sky News Дианы Магни просила еще раз все объяснить.

"Что, вам кажется, Запад не понимает в России?" – спросила она Владимира Путина на Ежегодной пресс-конференции.

"Мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?" – ответил Путин.

Белый дом в курсе того, что Россия за последние годы модернизировала ядерные носители, получила новейшие системы ПВО, поставила на боевое дежурство подводные беспилотники и гиперзвуковые комплексы – реакция на непредсказуемость Вашингтона.

"Наш президент особо подчеркивал, что мы с данной ситуацией, достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы США, если наступательное вооружение были размещены около американских границ", – комментирует Ушаков.

Путин раз за разом дает понять – продвижение НАТО к границам России в Москве воспринимают как прямую угрозу собственной безопасности. Известно, что предстоящие переговоры по безопасности будут проходить по трем трекам.

"Главное нам нужен результат и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", – напоминает помощник российского президента.

Один из принципиальных моментов – ситуация на Украине и возможные риски для Москвы.

"Президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударное наступательное вооружение", – говорит Юрий Ушаков.

Впереди большая дипломатическая работа, которую оба лидера берут под личный контроль. Президенты считают, что успех на переговорах по безопасности приведет к улучшению отношений России и США. Путин и Байден договорились продолжить контакты после нового года.