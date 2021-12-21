Столтенберг предложил созвать заседание Россия – НАТО в начале 2022 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможности провести в начале 2022 г. заседание Совета НАТО – Россия для обсуждения разногласий между альянсом и Москвой.

"Мы готовы вести диалог, я намерен созвать заседание Совета НАТО – Россия в начале следующего года, сесть за стол переговоров и обсудить с Россией очень серьезные вопросы", – отметил Столтенберг.

При этом страны Европы имеют право самостоятельно выбирать путь развития. "Мы никогда не пойдем на компромисс в отношении права каждой страны Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", – подчеркнул Столтенберг.

Страны НАТО едины в требовании к России способствовать уменьшению напряженности вокруг Украины. "Неспровоцированное и необъяснимое" наращивание российских войск у границ с Украиной продолжается, включая переброску артиллерии и танков. Намерения Москвы не ясны, заявил Столтенберг.

Если Россия вновь задействует силу против Украины, то Россию ждут "серьезные последствия", заключил генсек НАТО.