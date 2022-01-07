Столтенберг: НАТО будет помогать Украине как "ценному партнеру"

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину всеми возможными способами как ценного партнера. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы помогать (Украине – ред.), но нужно понимать, что речь идет о ценном партнере, а не о союзнике", – сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 7 января.

По мнению Столтенберга, Украина не может представлять угрозу для России. Утверждать это – то же самое, что "вывернуть проблему наизнанку", подчеркнул он.

Как отметил Столтенберг, Украина – это "суверенная, независимая нация", которая "имеет право защищать себя".

"Это право закреплено в Хартии ООН. Когда Украине угрожают, все понимают, что Украина активизирует свои усилия, чтобы иметь возможность защищать себя. И союзники по НАТО предоставляют поддержку", – заявил он.

Что касается России, то она, по словам Столтенберга, "оккупировала часть украинской территории и продолжает дестабилизировать Донбасс".

Более того, он подчеркнул: если переговоры с Россией по вопросам безопасности провалятся, НАТО будет готовиться "к агрессии России против Украины".

Переговоры Совета Россия – НАТО запланированы на 12 января. Помимо ситуации на Украине их участники будут обсуждать вопросы военной безопасности в Европе. В Еврокомиссии уже заявили, что никто не может навязывать Европе решения, касающиеся безопасности, – Евросоюз должен выработать свои предложения.

В Москве обеспокоены возможностью размещения натовского вооружения и инфраструктуры на Украине. На Западе же высказывают обеспокоенность в связи с перемещениями российских войск возле границы с Украиной. В Киеве ранее заявили, что РФ якобы "готовит вторжение" на украинскую территорию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на это, что российские войска передвигаются по территории своей страны, это не представляет ни для кого угрозы и не должно вызывать ни у кого тревогу.