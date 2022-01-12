Риск конфликта: НАТО может усилить присутствие на востоке

Риск вооруженного конфликта в Европе существует, и поэтому в нынешних условиях важно налаживать диалог со всеми заинтересованными сторонами, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе.

Генсек также предупредил, что альянс может усилить свое присутствие на территории стран-союзниц на востоке в случае эскалации ситуации на Украине. Вместе с тем он отметил, что гарантии безопасности НАТО "один за всех и все за одного", предусмотренные для союзников, в отношении Украины не работают.

Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс всегда готов к содержательному диалогу с Россией, и поскольку вопросы безопасности необходимо рассматривать вместе.

Блок также готов обсуждать с Москвой все виды контроля над вооружениями, в частности взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики.

"НАТО дала понять на встрече, что мы готовы к серии встреч по широкому спектру вопросов, включая ракеты и взаимные поддающиеся контролю ограничения по ракетам, в Европе", – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

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