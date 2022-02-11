Генсек НАТО предупреждает о реальном риске конфликта в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг видит реальную угрозу эскалации ситуации в Европе из-за ситуации вокруг Украины.

"Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается", – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Румынии 11 февраля.

Как выразился генсек альянса, "цифры растут, а время идет". Он опять призвал Москву к диалогу, пригласив провести новое заседание Совета Россия – НАТО для обсуждения всех острых вопросов, пишет ТАСС.

Письмо с приглашением Столтенберг уже отправил главе российского МИД Сергею Лаврову. При этом генсек заявил: НАТО готова говорить о том, что беспокоит Россию. Накануне он утверждал, что альянс предлагал РФ проводить совместные брифинги по поводу учений, ядерного оружия, повышения прозрачности.

Вместе с тем Столтенберг еще раз отметил, что НАТО не откажется от своих принципов, в том числе от права стран свободно вступать в организацию.

Между тем министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что во взаимодействии с Россией по вопросу о безопасности в Европе и обстановке вокруг Украины заметен прогресс, но медленный. 11 февраля он прибыл в Москву на переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.