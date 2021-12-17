НАТО призвали готовиться к худшему развитию ситуации на Украине

Надеяться на лучшее и быть готовыми к худшему – с таким призывом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам-участницам альянса. На совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии он указал на некое "продолжающееся усиление российского военного присутствия".

Столтенберг заявил, что НАТО "очень внимательно следит за тем, что делает Россия" и поддерживает Украину. Никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса со стороны России Столтенберг не видит, однако отмечает "усиление напряженности". Ранее Столтенберг заявлял о готовности вести диалог с Россией.

В последнее время западные СМИ публикуют статьи о "подготовке наступления на Украину". В Кремле не раз отрицали эти ничем не подкрепленные утверждения. Как подчеркнул директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, никакого нападения не планируется. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, НАТО постепенно "подминает под себя" Украину.