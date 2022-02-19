НАТО призывает Россию "сделать то, о чем она заявляла"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России отвести войска от границы с Украиной. Альянс считает реальным военный конфликт между РФ и Украиной, заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Как сказал Генсек НАТО, эксперты пока не видят признаков того, что Россия на самом деле возвращает военнослужащих в места постоянно дислокации после учений.

"Призываю Россию сделать то, о чем она заявляла: отойти от границ с Украиной", – отметил Столтенберг.

НАТО готово к диалогу с Россией и не считает, что уже поздно "изменить курс". Соответствующее письмо глава НАТО отправил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, пишет "Интерфакс".

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