Министр обороны Британии: в диалоге с Москвой есть медленный прогресс

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в четверг сообщил, что прогресс во взаимодействии с Москвой по вопросу безопасности в Европе и обстановки вокруг Украины заметен, но развивается медленно.

Об этом он заявил в эфире британской радиостанции LBC, отметив, что в отношениях с Россией следует применять как сдерживание, так и диалог.

При этом министр назвал предложения России по европейской безопасности "абсолютно необоснованными", подчеркнув, что никто не собирался отменять политику "открытых дверей" НАТО.

Уоллес добавил, что ситуацию вокруг Украины можно улучшить, благодаря Минским соглашениям.

"Если потребуется, то к нашим союзникам в Восточной и Южной Европе отправятся больше солдат", – сказал он.

Дополнительные военные силы могут понадобиться, если "вторжение" РФ на Украину все же произойдет, считает министр.

По его словам, вторжение повлечет за собой появление миллионов беженцев в Польше, Румынии и в других странах, что станет причиной дестабилизации этих стран.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с британской коллегой Элизабет Трасс заявил, что Москва готова улучшать отношения с Лондоном только на условиях взаимности.