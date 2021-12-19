Лондон не собирается помогать Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине. В беседе со Spectator Уоллес назвал такое развитие событий "очень маловероятным" в случае гипотетического нападения России.

Глава Минобороны отметил, что Украина не является членом НАТО, следовательно, не имеет гарантий коллективной безопасности. Он добавил, что украинская сторона осведомлена об этом.

Ранее мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко рассказал, как власти Киева готовятся к "нападению российской армии на Украину". Кличко как мэр организует гражданскую оборону, активизирована работа по набору и подготовке резервистов.