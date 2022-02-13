Украина лишила отдыха министра обороны Великобритании

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отменил запланированные длинные выходные, которые планировал провести за границей со своей семьей. Как пояснил министр в Twitter, он сделал это, поскольку обеспокоен ухудшением ситуации на Украине.

Глава британского военного ведомства 11 февраля нанес визит в Москву, где провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Одной из основных тем на них стала ситуация на границе с Украиной.

По итогам встречи Уоллес сообщил, что его разговор с российским коллегой был откровенным и конструктивным. Министр отметил, что его встречу с Шойгу нельзя сравнить с переговорами министров иностранных дел двух стран, которые глава МИД РФ Сергей Лавров метко охарактеризовал как "разговор немого с глухим". По словам Уоллеса, в его разговоре с Шойгу точно не было ни глухоты, ни слепоты.

Британский министр выразил надежду на то, что состоявшаяся дискуссия внесет свой вклад в улучшение обстановки и деэскалацию. Уоллес добавил, что Лондон серьезно воспринимает заявления представителей России об отсутствии у нее планов вторгаться на Украину.

Глава Минобороны РФ в свою очередь обратил внимание британского коллеги на напряженную военно-политическую обстановку в Европе и призвал прекратить "пичкать" Украину оружием.

Ранее МИД Великобритании рекомендовал своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а также принял решение о дальнейшем вывозе сотрудников посольства из Киева.