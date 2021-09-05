Поисковикам запретили показывать УГ

Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Яндекс и Google отображать в поиске результаты по запросу "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска.

Решения принято по иску ставропольской компании "Вулинтертрейд". Она обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак "Умное голосование". Он содержит изображение восклицательного знака в квадрате и схож с эмблемой "Умного голосования" – стратегии команды Алексея Навального для поддержки оппозиционных кандидатов на выборах.

Компания "Вулинтертрейд" занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами. Решение, принятое Арбитражным судом, является временными обеспечительными мерами на время рассмотрения исков по существу. Следующие заседания по этому делу назначены ноябрь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о схеме получения финансирования проектов Алексея Навального. Замешаны посольства иностранных государств.