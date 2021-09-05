Попытка переворота в Гвинее: данные посольства России

В Гвинейской Республике в воскресенье, 5 сентября, предпринята попытка государственного переворота.

По информации агентства Reuters, перед президентским дворцом, расположенным на юге гвинейской столицы Конакри, находятся вооруженные военнослужащие. Дворец защищают силы президентской гвардии.

Единственная автодорога, ведущая в правительственный квартал, перекрыта солдатами. В самом правительственном квартале с утра была слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. Мирным гражданам рекомендовано не покидать свои дома.

По словам высокопоставленного чиновника, президент Гвинеи Альфа Конде цел и невредим.

Как сообщило издание Jeune Afrique, за попыткой переворота стоит командующий группы сил спецназа полковник Мамади Думбуя, которого поддерживают возглавляемые им подразделения.

По информации источника РИА Новости, лояльные президенту Гвинеи силы уже задержали 25 военнослужащих, принимавших участие в мятеже.

В посольстве России в Гвинее, которое находится в 11 километрах к северо-востоку от президентского дворца, на самой границе правительственного квартала, "все в порядке", сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Российские дипломаты не пострадали, от россиян каких-либо тревожных сообщений не поступало. Посольство РФ призвало проживающих в Гвинее соотечественников не покидать свои дома в связи с резким обострением ситуации.