Главный инфекционист США: "мю"-штамм коронавируса потенциально опасен

Эксперты в США изучают новый штамм коронавируса, обозначенный греческой буквой "мю". По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, эта мутация может быть неуязвима для некоторых антител.

Как отметил Фаучи, сейчас на территории США наиболее распространен штамм "дельта" – он является "преобладающим более чем на 99%". Но американские ученые предполагают, что "мю" со временем вытеснит "дельту".

Главный инфекционист США отметил, что в настоящее время непосредственной угрозы нет, и добавил, что эксперты относятся серьезно ко всем мутациям коронавируса COVID-19.

Фаучи подчеркнул: существующие вакцины от коронавируса в состоянии справиться с любым штаммом. Однако у врачей пока недостаточно информации о том, защищают ли от варианта "мю" имеющиеся препараты.

Штамм коронавируса B.1.621, обозначенный ВОЗ буквой греческого алфавита "мю", выявили в Колумбии в январе текущего года. Сейчас ученые изучают его.