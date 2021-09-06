В Киеве "победили" знак дружбы с Москвой

О ликвидации памятного знака в Киеве, установленного в честь дружбы с Москвой, сообщила депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. Коммунальщики демонтировали кусок гранита и перенесли его в Голосеевскую райгосадминистрацию. Потом знак будет экспонироваться в музее тоталитаризма.

Это победа, подчеркнула Михайлова, слова которой приводит пресс-служба Киевсовета.

Демонтаж был выполнен в рамках исполнения решения Киевского горсовета от 8 июля 2021 года. Памятник простоял на улице Маршала Якубовского почти 20 лет.