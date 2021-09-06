Лавров предложил переименовать город своего детства

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что его родной город Ногинск переименуют обратно в Богородск. Встречаясь с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, министр рассказал, что в его семье хранится летопись предшественников, отчий дом для него очень важен, и он хочет, чтобы городу детства вернули историческое название. Руководство Московской области ведь получает такие пожелания.

В Ногинске похоронены дедушка, бабушка министра и их родители. Лавров переехал Москву, будучи третьеклассником, но каждые выходные все равно приезжал в Подмосковье. Деревянный дом, в котором они жили раньше, сгорел, но сейчас семья восстанавливает здание, чтобы оно напоминало о прошлом. Ведь это очень для воспитания личности — ощущать себя причастным к истории во всех ее измерениях.

Страна вообще складывается из маленьких историй, подытожил министр.