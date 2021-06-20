Лавров напомнил, до чего доводит русофобия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветствие организаторам и участникам Международного форума российских соотечественников "22 июня 1941 года. Победа будет за нами!".

В преддверии дня начала Великой Отечественной войны Сергей Лавров напомнил о важности борьбы с искажением истории, о том, к чему могут привести шовинизм, русофобия и антисемитизм.

Как говорится в тексте послания, размещенном на сайте МИД РФ, "наш святой долг – сохранить правду о событиях тех лет, передать ее будущим поколениям". Министр уверен, что существенный вклад в это важное дело внесет Международный форум российских соотечественников.

Лавров напомнил о жертвах, которые народ СССР принес ради освобождения мира от нацизма. Министр поблагодарил соотечественников, проживающих за рубежом, за участие в акциях "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и других памятных событиях.