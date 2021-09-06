Что случилось с единственным афганским евреем: версии

В Афганистане проживал только один еврей, сейчас его местонахождение точно неизвестно. Он мог уехать два года назад или до сих пор продолжает там жить, сообщил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Так он ответил на вопрос, что стало с представителями еврейской общины Афганистана после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Раввин также выразил надежду, что всплеска антисемитизма в Афганистане не будет. По его словам, перед страной стоит масса сложных вопросов, в том числе в сферах безопасности, идеологии, экономики. "Не думаю, что еврейский вопрос есть в политической повестке", – добавил Борода.

По данным из открытых источников, единственный в Афганистане еврей Заблон Симантов родился и жил в Кабуле. Его предки, как и все афганские евреи, происходят из Герата. Он жил или продолжает жить в центральной части города, при единственной действующей в стране синагоге, пишет РИА Новости.