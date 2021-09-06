Умирает большое количество трудоспособных россиян

Порядка трети жителей России умирают в трудоспособном возрасте, при этом 80 процентов из них — это мужчины. Такие данные привела на Всероссийской неделе охраны труда вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам директора НИИ медицины труда имени академика Измерова, главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава РФ Игоря Бухтиярова, в России 72 миллиона работающих граждан и порядка 39 процентов из них работают во вредных и опасных условиях труда. В цифрах это почти 27 миллионов человек, отметил он.

Большинство таких работников, отметил Бухтияров, подвергается обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам, в том числе ежегодным, а многие раз в пять лет проходят обязательное психиатрическое освидетельствование. При этом, по данным почти трехлетнего мониторинга, при проведении медосмотров в России ни разу не было выявлено хотя бы одного отклонения в рамках психических обследований, как не было выявлено и случаев злоупотребления алкоголем.

Помогает профилактике неинфекционных заболеваний, среди прочего, внедрение корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья работников. Об этом, передает ТАСС, сообщил на Всероссийской неделе охраны труда замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Неинфекционные заболевания, напомнил он, остаются главной причиной заболеваемости и смертности как в России, так и во всем мире. Большую работу на этом направлении, по словам замминистра, проводит именно Фонд социального страхования: направляемые на профилактику профзаболеваний средства, составившие в 2020 году порядка 17 миллиардов рублей, являются реальным ресурсом, который работодатели могут использовать для внедрения корпоративных программ. Для государства же внедрение подобных корпоративных программ – одна из задач, включенных в национальный проект "Демография".