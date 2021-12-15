Голикова: "паспорта здоровья" сформированы во всех регионах

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении формирования паспортов регионов с информацией о заболеваемости, смертности, образа жизни и состояния экологии.

По словам Голиковой, проведен тщательный анализ, в ходе которого выявлены причины, не позволяющие прийти к улучшениям по заболеваемости и смертности в регионах, передает РИА Новости​​​.

В настоящее время завершается формирование паспортов 85 регионов: заболеваемости, смертности, особенности территории, состояния экологии, изношенности инфраструктуры, транспортной доступности отдельных населенных пунктов, возрастной структуры, образа жизни и питания.