Укладка "Северного потока – 2" завершена, его запустят до конца года

Строительство газопровода "Северного потока-2" близится к завершению. Последняя труба второй нитки уложена по дну Балтийского моря.

Следующим шагом станет стыковка двух секций: одной, которая тянется от берегов Германии – с секцией, которая идёт из вод Дании. Стыковка будет осуществлена методом надводного захлёста.

Затем по второй нитке будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию. Сделать это в компании планируют в срок, то есть до конца года. 2 сентября об этом заявил и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"До конца этого года в этот отопительный сезон мы можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", – сказал он на праздничном селекторном совещании ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

"Северный поток-2" должен покрыть долгосрочные потребности энергетического рынка Европы в импорте природного газа.