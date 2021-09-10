"Северный поток – 2" полностью достроен за 4 года

"Северный поток – 2" полностью готов к приему первых кубометров голубого топлива. Строительство завершено, сообщил на утреннем совещании в "Газпроме" председатель правления ПАО. Таким образом Алексей Миллер сдержал обещание, что уже в этот отопительный сезон первый газ по "Северному потоку – 2" хлынет в Европу.

Напомним, что 6 сентября 2021 года была проведена сварка последней трубы второй нитки газопровода. После этого немецкую секцию магистрали соединили с датской и наконец 10 сентября в 8 часов 45 минут "Северный поток – 2" вокруг которого за время строительства было сломано немало копий объявлен полностью готовым к эксплуатации. "Газпром" довел проект до конца собственными силами, поскольку из-за санкций США швейцарские подрядчики остановили работы.

Первое же звено "Северного потока – 2" было уложено на дно Балтийского моря ровно 4 года назад – в сентябре 2018-го. Точкой входа была выбрана Усть-Луга (Ленинградская область), где был построен мощнейший газовый хаб. Далее "Поток" идет по дну моря почти 1200 километров и выходит в районе немецкого Грайфсвальда. Поскольку магистраль состоит из двух ниток, общая ее протяженность – около 2500 километров. Мощность поставки газа европейским потребителям – 55 млрд кубометров в год. Срок, когда ямальский газ пойдет к европейскому потребителю, зависит от немецкого регулятора.