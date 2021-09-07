Власти Франции чтят память ушедшего из жизни Бельмондо

Франция скорбит из-за невосполнимой утраты – не стало легендарного Бельмондо. Всемирно известный актер скончался у себя дома в Париже на 89-м году жизни.

Соболезнования уже выразил президент республики Эммануэль Макрон: "Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. В нем мы находили самих себя".

И действительно, многие поколения зрителей полюбили французского актера за его неповторимое обаяние и образ неисправимого авантюриста, который он создавал на экране.

"С его кончиной мы теряем часть той старомодной французской элегантности, которой так не хватает кино" – заявила Марин Ле Пен, глава французской партии "Национальное объединение".

Пик карьеры Бельмондо пришелся на 60-е и 70-е годы. Фильмы "На последнем дыхании", "Профессионал", "Баловень судьбы" вошли в золотой фонд мирового кино. Всего Жан-Поль Бельмондо снялся в 95 лентах и сыграл 40 театральных ролей.