Новые власти Афганистана готовы объявить состав нового правительства

Фактические власти Афганистана объявили, что подготовка к провозглашению состава нового правительства завершена. По этим данным, о кабмине будет объявлено в ближайшее время. Представители ряда стран, включая Россию, получили приглашения на специальные мероприятия по этому случаю.

Тем временем, как сообщает ТАСС, в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась новым властям, продолжаются бои. Позиции бойцов сопротивления подвергаются атакам беспилотников. Часть жителей покидает свои дома и уходит высоко в горы.

Как заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова принять участие в церемонии объявления нового правительства в Кабуле.

Но оно, по его мнению, должно отражать весь спектр афганского общества, включать в себя не только пуштунов, но и узбеков, хазарейцев, таджиков. "Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни". – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.