Талибы задержали женщин и отобрали камеры у журналистов

Талибы (запрещено в РФ) задержали несколько женщин, участвовавших в антипакистанской акции в Кабуле. Они вышли в знак протеста после визита в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида.

Также задержан оператор местного телеканала Tolonews, освещавший акцию. У него отобрали камеру.

РИА Новости со ссылкой на неназванного собеседника сообщают о том, что талибы стреляли по протестующим, есть много пострадавших. Сначала они палили в воздух, пытаясь разогнать участников демонстрации, а после начали стрелять по людям.

Протесты проходят сразу в нескольких городах Афганистана. Афганцы поддерживают фронт сопротивления в Панджшере. Также они недовольны как талибами, так и вмешательством Пакистана в дела страны.