Талибы применили газ против женщин

Протестную акцию женщин в Кабуле разгоняли слезоточивым газом и выстрелами в воздух. Так талибы (запрещено в РФ) отреагировали на требования активисток о равноправии. Акция проходила недалеко от президентского дворца. Одну из участниц протеста боевики избили, передает РИА Новости.

Тем временем в Кабул прилетел руководитель пакистанской межведомственной разведки Фаиз Хамид. Его сопровождают высокопоставленные военные. Хамид не рассказал, какие встречи будут проведены в афганской столицы, но обозначил, что собирается работать над миром и стабильностью в Афганистане.

В СМИ ранее прошла информация, что Хамида приглашали руководители "Талибана" (запрещено в РФ), и у него ожидается встреча с одним из лидеров муллой Абдул Гани Барадаром. Накануне министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о готовности сотрудничать с талибами, если тех поддержит афганский народ.

Талибан" (запрещен в РФ) 15 августа захватил столицу Афганистана. Сейчас идет формирование правительства страны. Силы западной коалиции, возглавляемой США, полностью покинули Афганистан 31 августа.