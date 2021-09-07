Следком официально подтвердил задержание детоубийцы и насильника

Следственный комитет официально заявил о задержании подозреваемого в изнасиловании и убийстве детей в Киселевске Кемеровской области.

По данным ведомства, им оказался 41-летний ранее судимый житель города Мыски, сейчас с ним работает следователь.

Тела погибших уже обнаружены – их нашли в одном из заброшенных домов.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотива совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы", – отметили в ведомстве, подчеркнув, что дело уже взято на контроль в центральном аппарате Следкома.

Как сообщалось ранее, десятилетние Ульяна Д. и Анастасия Ф. накануне отправились в школу, после чего пропали без вести.

Как выяснилось, девочек видели с мужчиной, который покупал им сладости в магазине, а затем они вместе отправились по улице. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Под подозрение попал Виктор Пестерников, несколько лет назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за сексуальное насилие. Как стало известно, он загадочно исчез этим летом и его пришлось искать волонтерам.