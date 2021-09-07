Скандал с украинским афродепутатом: дело закрыто

На Украине закрыли уголовное дело по факту оскорблений депутата и "золотого" чемпиона Олимпиады в Токио Жана Беленюка.

Полиция не нашла состава преступления в конфликте, который произошел между чернокожим украинцем и неизвестными молодыми людьми. Заявление в полицию писал Беленюк. Как спортсмен уточнил в своих соцсетях, молодые люди к нему подошли и начали выкрикивать расистские оскорбления, называли "черной обезьяной" и предлагали вернуться в Африку.

В полиции уточнили, что по состоянию на 7 сентября ни прокуратура, ни суд не отменяли решение о закрытии уголовного дела.

Жан Беленюк – борец греко-римского стиля, он принес единственное "золото" Украине на Олимпиаде в Токио.