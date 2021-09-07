92 процента поступающих в ковидные госпитали – непривитые

Большинство пациентов, госпитализируемых в больницы из-за коронавирусной инфекции, не получили вакцину от COVID-19.

"Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали – это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, – это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации", – сказал Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения отметил увеличение групп риска. Раньше считалось, что коронавирус опасен для пожилых людей. Сейчас в группы риска попала молодежь и беременные женщины. Мурашко призвал вакцинироваться, чтобы прервать цепочку заражений, снизить число заболевших и получивших тяжелые случаи, передает ТАСС.

Мурашко находится с визитом в Саратовской области, там он вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетил строящуюся инфекционную больницу. Ситуацию в области министр назвал напряженной, занято более 3 тысяч коек. Работают более 60 бригад скорой помощи, но этого недостаточно, необходимо министр поручил увеличить количество бригад до 80.

"Саратовской области сегодня нужно нарастить темпы, и люди должны понять, что это элемент спасения жизни", – сказал Мурашко.