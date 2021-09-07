Вице-президент пирамиды Finiko отправлен в СИЗО

Ильгиз Шакиров, представлявшийся вице-президентом компании Finiko, отправлен под арест, следствие считает, что он привлек около 100 тысяч вкладчиков, которых затем обманули.

37-летнего мужчину задержали во вторник как личного помощника организатора финансовой пирамиды. Казанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого в СИЗО до 28 сентября. До этой же даты арестован один из сооснователей Finiko — Кирилл Доронин.

Другие сооснователи — Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтович — арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Организация действовала с 2019 года, своим клиентам она обещала доход до 25% в месяц от сделанного вклада, фирма утверждала, что это прибыль от сделок с криптовалютами и игры на бирже. Было привлечено не менее 80 миллионов рублей, на деле эта сумма может оказаться больше в несколько раз.

В настоящее время правоохранительными органами получены более 2600 заявлений от обманутых людей.