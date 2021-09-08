Спасатели ищут трех человек под завалами дома в Ногинске

Восемь кинологов ищут трех человек, которые могут оставаться под обломками частично обрушившейся после взрыва газа многоэтажки в подмосковном Ногинске. Установить с ними связь пока не удалось.

В результате взрыва в доме на улице 28 Июня погибли мужчина и женщина, девять человек пострадали, в том числе двое детей, которые провалились этажом ниже. Всего из поврежденного подъезда вывели 51 человека.

Тела погибших пока не извлекли из-под обломков, спасатели продолжают разбирать завалы в надежде отыскать выживших.

По предварительной версии, взрыв прогремел в квартире, жильцы которой пытались согреться с помощью газа.

"Когда я подбежала к дому, на краю разрушенной стены сидела маленькая девочка, и мы кричали ей: "Только сиди, только сиди! Не двигайся!". У меня было такое состояние, когда я ее увидела, что ни о чем думать не могла", – рассказала очевидец.

Взрывной волной полностью разрушены восемь квартир, более 20 получили повреждения. В соседних окнах повылетали стекла.