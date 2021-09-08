Как будто землетрясение: очевидцы рассказали о взрыве в Ногинске

В Ногинске спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего после взрыва газа в жилом доме. К этому часу известно о двоих погибших и 13 пострадавших. Все произошло рано утром. Взрывной волной полностью разрушило 17 квартир. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Момент взрыва сняла уличная камера видеонаблюдения. Хлопок. Яркая вспышка. Весь дом оказался в облаке дыма. А дальше посыпались перекрытия между этажами. В первые минуты после взрыва жильцы сами помогали пострадавшим. Потом к эвакуации подключились спасатели.

Все произошло около 7 часов утра. По предварительной версии, взрыв газа произошел в квартире, где проживала многодетная семья. Ночью было холодно и, чтобы согреться, жильцы включили плиту. Огонь погас, газ заполнил комнаты и взорвался, когда утром включили свет.

- Гари не было, запаха газа тоже не было. Просто взрыв большой. Мы семьей собрались и вышли на улицу.

- Мы услышали взрыв. Как вот война бывает, вот такой взрыв.

- Мой дом через дорогу. Я почувствовала содрогание нашего дома, и у меня первое впечатление было, как будто землетрясение.

Под завалами обнаружили тела двух погибших. 13 человек получили ранения и доставлены в больницы Ногинска. Там их уже посетил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Спасатели будут работать не менее 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там как минимум 4 этажа, нужно делать это очень аккуратно", – сообщил Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

"Один пациент находится сейчас в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое, там сочетанная травма, травматический шок. Но сейчас пациент стабилизирован, ждем перевода в госпиталь Вишневского на дальнейшее лечение", – рассказала Елена Тихонова, и.о. главного врача ГБУЗ МО "НЦРБ".

Большую часть людей, а это около 200 человек, временно разместили в соседнем детском саду. Ближе к вечеру им обещают найти жилье. Вернуться в дом за вещами и документами пока нельзя.

- Живу на 7 этаже – это над взрывом. Проснулся от громкого хлопка со звоном в ушах. Спускался на улицу через крышу с ребенком и женой.

В самом доме пострадали 24 квартиры, 17 из них разрушены полностью. Также повреждены перекрытия между этажами. Выбиты стекла в соседних домах. Обломки повредили машины, припаркованные возле дома. Экспертам теперь предстоит обследовать здание с помощью спецтехники и решить, смогут ли жильцы вернуться в свои квартиры после ремонта, или дом придется расселить.